Carlos Paz normaliza de a poco el agua y refuerza el reparto en puntos clave

El suministro de agua potable comenzó a restablecerse lentamente en los barrios de Villa Carlos Paz luego de varios días de complicaciones, provocadas por las intensas crecientes registradas en la cuenca. En paralelo, la Municipalidad mantiene un operativo preventivo con camiones cisterna para garantizar el abastecimiento en geriátricos, clínicas, centros de salud, hoteles y otros espacios clave.

La falta de agua tuvo su origen en las enormes crecientes que arrastraron sedimentos, barro, ramas y piedras, lo que terminó obstruyendo el dique ubicado en Cuesta Blanca, donde se encuentra la toma que abastece a toda la ciudad. Ese fenómeno climático generó un impacto directo en el sistema y dejó sin servicio a amplios sectores de Carlos Paz.

Durante esta jornada, el problema fue solucionado tras un intenso trabajo conjunto del Municipio, bomberos, personal del DUAR y especialistas técnicos, quienes lograron liberar la toma y dejar la planta potabilizadora funcionando al 100%.

Desde el gobierno local indicaron que el proceso de normalización continuará de manera progresiva durante el resto de este sábado y el domingo. Se espera que, con el correr de las horas, el agua vuelva a todas las viviendas y se complete el llenado de los tanques domiciliarios en toda la ciudad.