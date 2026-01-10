Carlos Paz: Se liberó la toma y vuelve el agua en las próximas 48 horas

Luego de la extraordinaria creciente que impactó en la planta de Cuesta Blanca y anuló completamente la captación de agua, finalizaron los trabajos de reparación y vuelve la provisión de agua potable a Villa Carlos Paz y el sur de Punilla.

Desde el municipio, se informó que ya finalizaron los trabajos en el sector de captación que había quedado obstruido debido a las atípicas crecientes que ingresaron con extremos niveles de sedimentos (arena, barros, piedras) impactando y anulando totalmente el funcionamiento de las tomas de captación del Servicio de Agua Potable.

Gracias al importante trabajo de las cuadrillas municipales con colaboración de los bomberos, conformado por personal profesional y especializado, se logró la desobstrucción de la toma y ya está ingresando agua con normalidad a la planta. El servicio se restablecerá en las próximas 48 horas de forma paulatina en los distintos barrios.

Se solicita a los vecinos seguir cuidando las reservas de sus domicilios y hacer un uso responsable y racional del recurso.

Para cualquier consulta, comunicarse por WhatsApp al teléfono: 3541528314 de 7 a 21 hs (solo mensajes), al 147 de 7 a 21 hs (teléfono fijo) o al número 3541-436304 las 24 hs (teléfono fijo).