Carlos Paz trabaja a destajo para recuperar el agua tras las crecientes

Luego de dos días de lluvias persistentes que provocaron crecientes de gran magnitud en Cuesta Blanca, la ciudad de Villa Carlos Paz continúa con graves problemas en el suministro de agua potable. Desde anoche y durante toda la jornada de hoy, sábado 10 de enero, equipos municipales, junto a bomberos y personal especializado, trabajan sin pausa para desobstruir las tomas de agua afectadas por el arrastre de barro, piedras, ramas y sedimentos.

Las fuertes crecientes del río San Antonio colapsaron el sistema de captación que abastece a gran parte de la ciudad. El material arrastrado por la furia del río tapó completamente las entradas de agua, dejando fuera de servicio el acueducto principal.

Desde el municipio recordaron que ayer, viernes, ya se había advertido sobre esta situación y que los trabajos estaban en marcha, aunque la magnitud del daño obligó a extender y reforzar el operativo. Las tareas se desarrollan en condiciones complejas, con alto riesgo, debido al caudal, la presión del agua y la enorme acumulación de sedimentos.

Mientras continúan los trabajos, gran parte de los barrios subsiste con el agua almacenada en tanques domiciliarios, con mayor complicación en las zonas altas, donde el servicio está directamente interrumpido. El impacto también se siente con fuerza en la actividad económica: locales gastronómicos que no cuentan con reservas suficientes comenzaron a cerrar sus puertas, ante la imposibilidad de sostener la actividad sin agua.

En paralelo, la Municipalidad dispuso camiones cisterna que trabajan de manera gratuita, destinados a abastecer a los sectores más afectados. A la vez, camiones privados ofrecen el servicio pago de traslado de agua sin potabilizar, extraída del río, utilizada principalmente para llenar tanques de comercios, tareas de limpieza y otros usos no aptos para consumo humano. Bomberos también participan de forma gratuita en el abastecimiento de emergencia, priorizando puntos críticos.

Las autoridades reiteraron el pedido de uso responsable del agua disponible, mientras se mantiene el operativo para despejar la captación y restablecer el servicio de forma progresiva y segura en toda la ciudad.

Para consultas, se encuentran habilitados los siguientes canales:

WhatsApp: 3541 528314, de 7 a 21 (solo mensajes)

Línea 147, de 7 a 21 horas.

Teléfono: 3541-436304, las 24 horas