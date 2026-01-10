Cerraron la costanera de Córdoba tras la apertura de las válvulas del dique

La Municipalidad de Córdoba dispuso el cierre vehicular de la costanera ante la apertura de las válvulas del dique San Roque. La medida se implementó anoche y trascendió que el nivel del Río Suquía se vio incrementado considerablemente en las últimas horas, a partir de las crecientes que entraron desde el Valle de Punilla.

Según se consignó, en la costanera norte, el tránsito quedará interrumpido desde el puente Eliseo Cantón hasta el Parque Las Heras Elisa, y también en el tramo que va desde calle Ibarbalz hasta el Puente Bicentenario.

Por su parte, en la costanera sur, se implementó un corte de tránsito desde el acceso a la rotonda del Hombre Urbano hasta el puente de calle Sarmiento, además del tramo que conecta Urquiza con el Puente Santa Fe.

Además, se dispuso el cierre del subnivel del Puente Tablada por el incremento del caudal.

Los cortes preventivos se levantarán cuando se cierren las válvulas, se reduzca el nivel del Suquía y se lleven adelante tareas de limpieza y control de la calzada.

Las autoridades solicitan a los automovilistas circular con precaución y respetar las indicaciones del personal de tránsito.