Crecientes: Está prohibido meterse en los balnearios de Cabalango

La comuna de Cabalango informó a vecinos y turistas que se mantiene la restricción en los balnearios del arroyo Los Chorrillos, tras las crecientes que ingresaron durante las últimas horas.

El cauce se vio modificado por las lluvias caídas entre el jueves y el viernes pasado en gran parte de las sierras de Córdoba.

El río todavía se encuentra crecido y se comunicó que estará prohibido meterse hasta nuevo aviso.

En ese sentido, se desplegó un operativo preventivo con participación del personal de la Guardia Local y el área de Protección Civil para evitar accidentes durante este fin de semana.