Creció el río y los hidropedales volvieron al Puente del Centenario

Tras la milagrosa recuperación que experimentó el río San Antonio durante las últimas horas, los hidropedales retornaron a la zona del Puente del Centenario y volvieron a llenar de colorido el centro de Villa Carlos Paz. El caudal se incrementó considerablemente tras las persistentes lluvias que cayeron en las sierras de Córdoba.

Varias crecientes entraron al río en el transcurso de la jornada y dejaron atrás el fantasma de la sequía.

Los hidropedales volvieron a su ubicación habitual entre los puentes, luego que la desembocadura del San Antonio se volviera navegable y se mantendrán allí por los próximos días.

Se trata de una postal inconfundible del verano cordobés y un símbolo de la ciudad.