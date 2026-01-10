Desfile, premios y música en vivo: regresan los Premios Chelcos a Tanti

Después de más de una década, el deporte de Tanti volverá a vivir su gran noche con la realización de los Premios Chelcos 2025, un evento que busca reconocer el esfuerzo, la dedicación y la trayectoria de los deportistas locales.

La ceremonia se llevará a cabo el sábado 10, desde las 20, en el Anfiteatro Municipal. Están invitados a participar todos los nominados y también quienes hayan presentado su currículum deportivo, en una jornada pensada para celebrar al deporte y compartir en comunidad.

Como antesala, desde las 19, se realizará un desfile con todos los deportistas de la ciudad, que partirá desde la Terminal de Ómnibus y recorrerá la avenida San Martín hasta llegar al Anfiteatro, marcando el inicio de una noche cargada de emoción.

La propuesta incluirá música en vivo, con la presentación de Xime Anuk, que ofrecerá un repertorio de cumbia y cuarteto, y un cierre bailable a cargo de El Fabri. Además, habrá food trucks para acompañar la velada.

Las actividades comenzarán un día antes: el viernes 9, el Anfiteatro Municipal será escenario de una jornada con food trucks, feria de artesanos y música en vivo, con propuestas de cuarteto, folclore, cumbia y otros géneros, abiertas a toda la comunidad.