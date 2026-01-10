El Tren de las Sierras ajustó sus horarios y mantiene seis frecuencias

Sierras de Córdoba
El Tren de las Sierras ajustó sus horarios y mantiene seis frecuenciasEl servicio mantiene seis frecuencias diarias entre Córdoba, Cosquín y Capilla del Monte, tras la reducción aplicada a fines de noviembre.
Desde ayer viernes 9 de enero rigen nuevos horarios en el Tren de las Sierras. El esquema actual conserva seis servicios diarios, luego de que a fines de noviembre la empresa Trenes Argentinos cancelara dos frecuencias que unían Cosquín con la ciudad de Córdoba.
El primer tren del día con destino a la estación Córdoba-Mitre continúa saliendo desde Capilla del Monte a las 7:45. En sentido contrario, el primer servicio desde Córdoba-Mitre hacia Capilla del Monte parte a las 6:50.
Con el cronograma vigente, hay dos frecuencias diarias entre Capilla del Monte y Córdoba-Mitre, otras dos desde Córdoba-Mitre hacia Capilla del Monte y dos servicios adicionales que cubren el tramo Cosquín-Capilla del Monte.
Los horarios actuales son:
Cosquín – Capilla del Monte: 5:23 a 7:32
Córdoba-Mitre – Capilla del Monte: 6:50 a 12:20
Capilla del Monte – Córdoba: 7:45 a 13:02
Córdoba-Mitre – Capilla del Monte: 13:15 a 18:32
Capilla del Monte – Córdoba: 13:45 a 19:30
Capilla del Monte – Cosquín: 18:45 a 20:54
Desde la puesta en vigencia del nuevo esquema, los usuarios deben tener en cuenta estos horarios al planificar sus viajes por el corredor serrano.