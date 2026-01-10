El Tren de las Sierras ajustó sus horarios y mantiene seis frecuencias

Desde ayer viernes 9 de enero rigen nuevos horarios en el Tren de las Sierras. El esquema actual conserva seis servicios diarios, luego de que a fines de noviembre la empresa Trenes Argentinos cancelara dos frecuencias que unían Cosquín con la ciudad de Córdoba.

El primer tren del día con destino a la estación Córdoba-Mitre continúa saliendo desde Capilla del Monte a las 7:45. En sentido contrario, el primer servicio desde Córdoba-Mitre hacia Capilla del Monte parte a las 6:50.

Con el cronograma vigente, hay dos frecuencias diarias entre Capilla del Monte y Córdoba-Mitre, otras dos desde Córdoba-Mitre hacia Capilla del Monte y dos servicios adicionales que cubren el tramo Cosquín-Capilla del Monte.

Los horarios actuales son:

Cosquín – Capilla del Monte: 5:23 a 7:32

Córdoba-Mitre – Capilla del Monte: 6:50 a 12:20

Capilla del Monte – Córdoba: 7:45 a 13:02

Córdoba-Mitre – Capilla del Monte: 13:15 a 18:32

Capilla del Monte – Córdoba: 13:45 a 19:30

Capilla del Monte – Cosquín: 18:45 a 20:54

Desde la puesta en vigencia del nuevo esquema, los usuarios deben tener en cuenta estos horarios al planificar sus viajes por el corredor serrano.