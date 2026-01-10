Encuesta: Votá acá y elegí al Carlospacense del Año

Hasta el 15 de enero, podés votar y ayudarnos a elegir al «Carlospacense del Año», el vecino o vecina de nuestra ciudad que se haya destacado durante el 2025 por su labor deportiva, cultural o social.

Durante esta edición, podrás elegir entre MonoStrong, Bruno Zapelli, Felipe Mancini, Lautaro López, Norberto Ruesch, Chiara Ferretti, Pablo Cavallaro y Lina Solé.

Podrás votar en nuestra encuesta online o a través de nuestro número de WhatsApp: (3541-236537) y se contabilizarán tanto los votos que lleguen por mensaje como aquellos que se registren de forma manual en la encuesta.

MonoStrong: Se convirtió en el máximo referente de la cultura urbana y el freestyle local, un artista joven que puso a la ciudad en lo más alto y logró trascendencia nacional.

Felipe Mancini: Arquitecto recibido en la Universidad Nacional de Córdoba, ganador del concurso «International Competition for the Conceptual Architectural Design of the Second High School Building in Podgorica, Montenegro» y un profesional con gran proyección.

Norberto Ruesch: Hizo historia al consagrarse campeón mundial de Taekwondo en la categoría Tul Veteranos en el certamen disputado en Jesolo, Italia.

Chiara Ferretti: Tuvo un gran año al conquistar la Medalla de Plata en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 y se consagró subcampeona sudamericana.

Pablo Cavallaro: El destacado ciclista, que ya había conquistado la Copa del Mundo, se quedó con el título de campeón sudamericano de XCO (Cross Country Olímpico).

Lina Solé: Destacada bailarina que ha pisado los principales escenarios del mundo. Durante la última temporada de verano, fue reconocida con el Premio Carlos a la Mejor Bailarina.

Lautaro López: Presidente de la Asociación AILE, fue galardonado con mención de honor por su participación en la primera edición del Modelo de la Unión Europea, celebrado en la Región Centro Argentina.

Bruno Zapelli: Futbolista con pasado en Belgrano de Córdoba, vistió la camiseta de la Selección de Italia y también se puso la albiceleste de la Selección Argentina. Recientemente, logró el ascenso con Athletico Paranaense a la máxima categoría del fútbol brasilero y tuvo una destacada actuación.