Lanzarán en Bialet Massé el Operativo Interfuerzas Verano 2026

Córdoba. Este domingo 11 de enero, a las 15.30 horas, se llevará a cabo el lanzamiento oficial del Operativo Interfuerzas Verano 2026, un despliegue de seguridad destinado a reforzar la prevención y el control durante la temporada estival en la provincia.

El acto se desarrollará en Plaza Federal, ubicada sobre Ruta 73, en Bialet Massé, y contará con la presencia de autoridades provinciales y nacionales. La convocatoria es encabezada por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, junto al jefe de Policía de la Provincia, comisario general Marcelo A. Marín.

Del evento participarán además la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, quienes acompañarán la presentación del operativo que integrará a distintas fuerzas de seguridad en tareas coordinadas.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia destacaron la importancia del trabajo conjunto entre Nación, Provincia y municipios para garantizar la seguridad de residentes y turistas durante el verano, especialmente en los principales destinos turísticos de Córdoba.