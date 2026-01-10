Reconocieron a policías tras un operativo con millonario secuestro de dinero

Efectivos del CAP 1 y del Cuerpo de Vigilancia Especial Centro fueron reconocidos por su desempeño en un procedimiento realizado en barrio Centro, que derivó en el secuestro de una importante suma de dinero en efectivo y otras monedas extranjeras.

Durante la intervención, los uniformados lograron incautar casi 9 millones de pesos, 46 mil dólares y otras divisas, en una actuación que fue destacada por su compromiso, capacitación y experiencia operativa.

El reconocimiento puso en valor el accionar del personal durante el procedimiento, considerado clave para el resultado final de la operación, y resaltó el trabajo sostenido que se realiza en tareas de prevención y control en zonas de alta circulación.

Autoridades policiales acompañaron el reconocimiento y subrayaron la labor diaria que llevan adelante los efectivos, remarcando la importancia del profesionalismo y la responsabilidad en este tipo de intervenciones.