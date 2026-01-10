Tanti se prepara para recibir a 59 chicos del Regional Luz y Fuerza

El contingente salió desde la ciudad de Córdoba y llegará en las próximas horas a Tanti, donde los chicos vivirán una experiencia pensada para el encuentro, los juegos, el compañerismo y la recreación, en un entorno natural que cada año vuelve a ser elegido para este tipo de propuestas.

Desde la organización destacaron la convocatoria lograda y el acompañamiento de las familias, que confían en este tipo de iniciativas destinadas a los más pequeños. En ese sentido, el secretario de Turismo y Deportes del gremio, Guillermo Suppo, valoró la participación y remarcó la importancia de sostener espacios de disfrute, integración y convivencia para niñas y niños.

La llegada del contingente marca el inicio de la temporada 2026 de colonias infantiles en Tanti, una propuesta que combina turismo social, recreación y formación de vínculos, y que vuelve a posicionar a la localidad como sede de actividades destinadas a las familias trabajadoras.