Un nadador de Cosquín logró un doble cruce histórico del Canal Beagle

El nadador de aguas abiertas Marcelo Stancanelli concretó este sábado una hazaña histórica al completar el doble cruce a nado del Canal Beagle, entre Argentina y Chile. El deportista, vecino de Cosquín, recorrió 3.250 metros de ida y vuelta, convirtiéndose en el primer argentino en realizar este desafío con traje de neoprene.

La travesía estaba prevista inicialmente para las 9 de la mañana, pero debió retrasarse por cuestiones operativas vinculadas a la fiscalización de la Armada de Chile. Finalmente, Stancanelli comenzó a nadar a las 10:30. El cruce de ida se desarrolló sin mayores complicaciones, aunque el regreso presentó mayores dificultades debido al fuerte viento y las corrientes que se intensificaron con el correr de las horas.

A pesar de las condiciones adversas, el nadador logró completar el recorrido, nadando acompañado por pingüinos y lobos marinos, mientras ballenas se desplazaban a la distancia durante gran parte del trayecto. En total, realizó 2.316 brazadas en un agua que se mantuvo en torno a los 8 grados.

El desafío se enmarca en una serie de travesías extremas realizadas por Stancanelli, quien ya había sido el primer cordobés en cruzar a nado el Lago Titicaca y había anunciado este objetivo días atrás, mientras se encontraba en Ushuaia preparando la logística del cruce.

“Estoy muy cansado, pero súper feliz. Valió la pena cada brazada”, expresó tras completar la prueba, que marca un nuevo hito en la natación de aguas abiertas a nivel nacional.