Calor ahora y tormentas después: cuándo cambia el clima en las sierras

Este domingo, Villa Carlos Paz atraviesa una jornada plenamente veraniega, con cielo despejado y una temperatura que ronda los 31 grados, baja humedad y viento leve del sector este. Las condiciones se mantienen estables, sin probabilidad de lluvias, y con una tarde marcada por el calor seco.

Para este lunes se espera un ascenso de la temperatura, con una mínima cercana a los 18 grados y una máxima que podría alcanzar los 32, convirtiéndose en uno de los días más calurosos de la semana en la ciudad. El cielo se presentará algo nublado, pero sin precipitaciones significativas.

El cambio comenzará a insinuarse el martes, cuando la máxima descienda a unos 27 grados y aparezcan tormentas aisladas hacia la tarde y la noche, con probabilidades que irán del 10 al 40 por ciento. Este escenario se repetirá el miércoles, con temperaturas más moderadas —máximas cercanas a los 25 grados— y nuevas chances de lluvias intermitentes durante toda la jornada.

El jueves mantendrá la inestabilidad, con cielo parcialmente nublado por la mañana y chaparrones aislados hacia la tarde y la noche, mientras que hacia el fin de semana volvería a intensificarse el calor, con máximas nuevamente cercanas a los 30 grados.

En síntesis, el calor seguirá siendo protagonista en Carlos Paz, pero las lluvias de verano comenzarían a reaparecer en las sierras desde mitad de semana, en un esquema típico de tormentas aisladas y de corta duración.