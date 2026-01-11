La ministra Monteoliva visitó la base del DUAR en Villa Carlos Paz

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, visitó este domingo la base del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), ubicada en la costanera de Villa Carlos Paz, en el marco de las actividades previas al lanzamiento nacional del Operativo Interfuerzas Verano 2026, que se realizará hoy en la localidad de San Roque.

La ministra estuvo acompañada por el ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros; el intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés; el jefe de la Dirección Bomberos de Córdoba; y los jefes de la Departamental Punilla, además de autoridades y efectivos que cumplen funciones en la región durante la temporada de verano.

Durante la visita, Monteoliva dirigió unas palabras al personal formado, destacando el rol clave que cumplen en el operativo estival. “Para nosotros es una alegría poder estar hoy acompañando el Plan Verano en coordinación con la Provincia, como lo venimos haciendo, y en este Plan Verano ustedes juegan un rol fundamental”, expresó la ministra, agradeciendo especialmente el trabajo que desarrollan en los distintos espejos de agua de Córdoba y en las tareas de prevención y asistencia a los visitantes.

En ese sentido, subrayó la importancia de la presencia de las fuerzas de seguridad en un contexto de alta afluencia turística, remarcando el acompañamiento permanente a quienes eligen la provincia para vacacionar. Monteoliva recordó además su reciente recorrida junto al ministro Quinteros por el dique La Viña, en Traslasierra, y expresó su intención de continuar visitando distintos puntos estratégicos durante el verano.

La funcionaria nacional también puso en valor el perfil solidario de la provincia. “Córdoba, más allá de sus paisajes, de las sierras y de los ríos, es sinónimo de solidaridad”, afirmó, destacando el compromiso del Gobierno provincial y de los efectivos cordobeses, especialmente de los brigadistas enviados al sur del país para colaborar en el combate de incendios forestales en Chubut.

Finalmente, Monteoliva resaltó el trabajo conjunto entre las fuerzas provinciales y nacionales. “Este trabajo que ustedes hacen con Prefectura y con nuestras fuerzas federales refleja que la gestión de la seguridad es siempre un ejercicio federal, en colaboración”, señaló, agradeciendo al ministro Quinteros y a su equipo por la articulación permanente y el compromiso compartido en materia de seguridad.

La visita a la base del DUAR se enmarca en el despliegue coordinado de recursos humanos y operativos que formarán parte del Operativo Interfuerzas Verano 2026, orientado a garantizar la seguridad, la prevención y la tranquilidad de vecinos y turistas durante la temporada alta.