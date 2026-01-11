Las postales del verano en Carlos Paz, el destino más elegido de Córdoba

Temporada 2026
Las postales del verano en Carlos Paz, el destino más elegido de CórdobaLa ciudad se posicionó entre las preferencias de las familias argentinas para sus vacaciones.
La temporada de verano convirtió nuevamente a Villa Carlos Paz en el destino más elegido de las sierras de Córdoba y uno de los preferidos a nivel nacional.
Las estadísticas la ubican por encima de otras localidades como Villa General Belgrano, La Falda, Santa Rosa de Calamuchita, Villa Yacanto y Nono, que forman parte del ranking provincial en el inicio del 2026.
Con la mayor oferta de plazas a nivel provincial, los índices entusiasman a los empresarios turísticos de cara al inicio de la segunda quincena del mes y ponen en evidencia un trabajo conjunto entre el sector público y privado.
Las postales de los primeros días del año en Carlos Paz, que ofrece además una variada cartelera de eventos y múltiples alternativas de recreación y deportes.