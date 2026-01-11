Las postales del verano en Carlos Paz, el destino más elegido de Córdoba

La temporada de verano convirtió nuevamente a Villa Carlos Paz en el destino más elegido de las sierras de Córdoba y uno de los preferidos a nivel nacional.

Las estadísticas la ubican por encima de otras localidades como Villa General Belgrano, La Falda, Santa Rosa de Calamuchita, Villa Yacanto y Nono, que forman parte del ranking provincial en el inicio del 2026.

Con la mayor oferta de plazas a nivel provincial, los índices entusiasman a los empresarios turísticos de cara al inicio de la segunda quincena del mes y ponen en evidencia un trabajo conjunto entre el sector público y privado.

Las postales de los primeros días del año en Carlos Paz, que ofrece además una variada cartelera de eventos y múltiples alternativas de recreación y deportes.