Marcharán para pedir justicia por Ignacio Feraud, el joven de Tanti

Este domingo 11 de enero a las 19 horas se llevará adelante una marcha pacífica para pedir justicia por la trágica muerte de Ignacio Feraud (28), ocurrida el pasado 19 de diciembre en la Ruta 28. Según pudo conocerse, el punto de partida será el cuartel de bomberos voluntarios de la ciudad de Tanti.

Su familia apunta al conductor de una camioneta Ford Ranger, un hombre de 43 años, que estuvo involucrado en el choque fatal y permanece en libertad. «Mientras yo tengo que ir a visitar a mi hijo a una tumba, el responsable hace su vida normal»; expresó Silvana, la madre de Ignacio, en diálogo con EL DIARIO.

Teniendo en cuenta que comenzó la feria judicial, se exige que se reanude inmediatamente la investigación y haya celeridad para esclarecer la muerte del chico. Ignacio era querido tanto en Carlos Paz como en Tanti. «Era un ser de luz, una persona buena, prudente, que amaba la vida y la naturaleza. Hoy falta en todos lados»; remarcó su mamá.

Según relató, el conductor del rodado mayor se habría cruzado de carril en una maniobra imprudente y provocó el trágico accidente. «Me destruyó la vida a mí y a mis cuatro hijos. No voy a parar hasta que se haga justicia como corresponde. Mi hijo merece descansar en paz»; completó Silvana, visiblemente emocionada.