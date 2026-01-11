Mauricio Macri y Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación

Buenos Aires. El expresidente Mauricio Macri, de 66 años, y la empresaria Juliana Awada, de 51 años, se separaron tras más de 15 años de relación. La decisión fue de común acuerdo y se tomó antes de las fiestas de fin de año, celebraciones que pasaron juntos en familia pese a decidir poner fin al vínculo.

Macri y Awada se conocieron cuando él era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En septiembre de 2009, la dupla se conoció en el Ocampo Wellness Club de Barrio Parque, un selecto gimnasio. La empresaria entonces tenía 35 años y el dirigente político 50. Luego tuvieron una primera salida a cenar y un fin de semana en Tandil que consolidó la relación entre ambos. Después de unos meses de noviazgo, decidieron convivir y formalizar la pareja.

Macri y Awada se casaron por civil el 16 de noviembre de 2010, acompañados por familiares y unos 400 invitados, entre ellos figuras del espectáculo, el periodismo y el deporte. Iván Achaval, Nicolás Caputo y Arturo Grimaldi fueron los testigos de Macri, mientras que Zoraida Awada, Pamela Marcuzzi y Marina Laurence (ausente por viaje) fueron las de Awada.

Cuatro días más tarde, el festejo continuó con una celebración en la estancia La Carlota en Tandil, propiedad de un familiar de Macri. Allí compartieron un almuerzo y una fiesta que se extendió hasta la madrugada.

Al año siguiente del matrimonio, el 10 de octubre de 2011 nació Antonia, la única hija que tienen en común. Macri ya era padre de tres hijos fruto de su primer matrimonio con Yvonne Bordeu —Agustina, Francisco y Gimena—, y Juliana tenía una hija de una relación anterior con el millonario belga Bruno Babier, Valentina.