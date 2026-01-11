Orso acompañó la llegada de los Reyes Magos a San Antonio de Arredondo

Durante un evento que se hizo el sábado pasado, los Reyes Magos llegaron a San Antonio de Arredondo con muchos regalos, música y diversión para los más pequeños.

El dirigente sindical Carlos Orso acompañó la iniciativa de la Asociación Civil Creciendo Juntos y del funcionario municipal Manuel Córdoba, quienes fueron los organizadores del festejo.

Además participaron el intendente de San Antonio de Arredondo, Ariel Moyano, Hernán Sanguinetti y Marcelo Fernández quienes integran el espacio político liderado por Carlos Orso. «Para nosotros es muy lindo poder participar de este tipo de actividades que nos permite estar cerca de la gente, acompañándolos y dialogando con ellos»; expresó Orso.