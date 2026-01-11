Quinteros destacó el trabajo federal y solidario de las fuerzas de seguridad

En el marco de la visita de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, a la base del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) en la costanera de Villa Carlos Paz, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, subrayó la importancia del trabajo conjunto entre la Nación y la Provincia, tanto en materia de prevención como de respuesta ante emergencias.

Quinteros recordó que en la jornada previa recorrieron junto a la ministra distintos puntos estratégicos del territorio provincial. “Ayer estuvimos junto a la ministra Monteoliva en el dique La Viña y en la ruta 148, en el límite interprovincial con San Luis, haciendo operativos conjuntos”, señaló, y remarcó que en Córdoba este tipo de acciones coordinadas “se ha naturalizado”.

En ese sentido, destacó que es habitual ver operativos integrados entre fuerzas provinciales y nacionales. “Es común ver a nuestra Policía de Córdoba y a la FPA trabajando conjuntamente con Prefectura, Policía Federal y Gendarmería. Para nosotros eso es fundamental en el trabajo que tiene que hacer Provincia y Nación”, afirmó, coincidiendo con la definición de Monteoliva de que la seguridad es “un ejercicio federal”.

Los brigadistas en Chubut

El ministro también puso en valor el rol del DUAR y el acompañamiento permanente en zonas turísticas clave como el lago San Roque. Además, resaltó el compromiso solidario de Córdoba con otras provincias, especialmente ante situaciones críticas. “Hoy tenemos 63 rescatistas y brigadistas cordobeses trabajando en Epuyén, en la provincia de Chubut, combatiendo incendios”, detalló, destacando que la provincia puso a disposición un avión hidrante, un helicóptero y 16 equipos especializados.

“Esa experiencia y ese trabajo altamente profesional lo ponemos solidariamente al servicio de otras provincias que lo necesitan”, sostuvo Quinteros, al tiempo que remarcó que Córdoba conoce de primera mano este tipo de emergencias y la importancia de la ayuda mutua.

El rescate en Estancia Vieja

En relación al accionar operativo, el ministro recordó un reciente rescate por una creciente en Estancia Vieja, donde destacó no solo la labor del DUAR sino también la presencia activa de los jefes policiales. “Tenemos un estilo muy particular de conducción, que es el ejemplo. El gobernador nos pidió muchísima presencia en la calle y acompañamiento permanente a la fuerza”, explicó, señalando que la participación directa de las autoridades fortalece el trabajo en todos los niveles.

Finalmente, Quinteros enfatizó la necesidad de una fuerza en permanente evolución: “Nosotros no podemos tener una policía que se aburguese, tenemos que tener una policía que progrese”, concluyó, reafirmando el compromiso de la Provincia con una política de seguridad basada en la capacitación, la presencia territorial y el trabajo conjunto.