Sigue la recuperación de la presión de agua en barrios de Carlos Paz

Este domingo, de manera paulatina, comenzó a recuperarse el servicio de agua potable en Villa Carlos Paz, luego de los inconvenientes generados por la fuerte creciente que afectó al sistema de captación en la zona de Cuesta Blanca.

A lo largo de la jornada se percibió un aumento gradual en la presión de las cañerías, lo que permitió que en algunos sectores el agua comenzara a llegar nuevamente a los tanques domiciliarios, especialmente durante la tarde. Sin embargo, muchos barrios continuaban sin agua acumulada, una situación que también impactó en la actividad comercial.

Varios comercios advirtieron que no contaban con agua en los baños para el uso de los clientes, lo que generó complicaciones operativas en pleno domingo, uno de los días de mayor movimiento en la ciudad.

El problema se originó tras la intensa creciente que bajó desde las sierras y afectó al dique de Cuesta Blanca, donde una gran cantidad de sedimentos, barro, ramas y rocas terminó taponando la toma de agua. Ante esta situación, personal municipal, bomberos y efectivos del DUAR trabajaron contrarreloj para despejar el sistema y restablecer el servicio hacia Carlos Paz.

Desde el municipio indicaron que la recuperación del suministro se realiza por etapas, con un esquema de aumento controlado de la presión, con el objetivo de evitar roturas de cañerías, desbalances en la red o nuevas complicaciones derivadas de una carga brusca.

Se espera que durante la noche de este domingo y a lo largo del lunes la presión continúe incrementándose de forma progresiva, permitiendo que el agua llegue a más sectores de la ciudad y que los tanques domiciliarios comiencen a normalizar su nivel.