Carlos Paz recupera el servicio de agua después de las últimas crecientes

La ciudad de Villa Carlos Paz comenzó a recuperar el servicio de agua potable luego de los daños ocasionados por las grandes crecientes que ingresaron al río San Antonio. Una importante cantidad de sedimentos impactó en la planta de Cuesta Blanca anulando la captación de agua y dejando a los hogares sin abastecimiento durante varias horas.

La prestación sigue normalizándose y todavía puede verse resentido en algunas zonas más altas de la ciudad.

Crecientes de magnitud ingresaron durante el fin de semana y arrastró arena, barros, piedras que impidieron el funcionamiento normal de la toma. «Gracias al importante trabajo de los equipos técnicos y profesionales del municipio con colaboración de Bomberos, se logró en corto plazo la desobstrucción»; informaron esta mañana desde el gobierno local.

Se solicita a los vecinos seguir cuidando responsablemente el recurso y se pusieron a disposición números de contacto ante cualquier emergencia. Para consultas, comunicarse al WhatsApp: (3541) 528314 de 7 a 21 hs (solo mensajes), al número 147 de 7 a 21 hs (teléfono fijo) o al teléfono (03541) 436304 las 24 hs (teléfono fijo).