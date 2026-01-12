Con el lago alto, el embudo del San Roque sigue siendo una atracción

A varios días de las intensas lluvias que se registraron en la cuenca, el lago San Roque mantiene un nivel elevado y el embudo continúa recibiendo agua, consolidándose como una postal que se repite y sigue convocando miradas en plena temporada de verano.

Los registros oficiales de esta jornada a las 7:00 indican que el embalse se ubica en 35,64 metros, es decir 34 centímetros por encima de la cota del vertedero, un dato que confirma que el aporte de agua no se interrumpió y que el sistema sigue cargando caudal.

Las precipitaciones concentradas de la semana pasada generaron crecientes importantes en pocas horas, llevando al San Roque a niveles que no se veían desde hacía meses. Lejos de tratarse de un pico aislado, el comportamiento actual muestra que el nivel alto se sostiene, permitiendo que el embudo continúe activo día tras día.

El fenómeno no solo tiene impacto hidrológico, sino también visual y turístico. El agua ingresando de manera constante por el embudo volvió a convertirse en una imagen clásica del verano serrano, visitada y fotografiada por quienes llegan a la ciudad.

Además, el sostenimiento del nivel del San Roque funciona como referencia para el resto de los embalses, ya que refleja el estado de las cuencas altas tras las lluvias recientes y marca la tendencia del sistema hídrico provincial.