Destacan el esfuerzo de los trabajadores para devolver el agua a Carlos Paz

Tras los destrozos provocados por las crecientes
Destacan el esfuerzo de los trabajadores para devolver el agua a Carlos PazMientras la prestación sigue normalizándose paulatinamente, se puso en consideración el esfuerzo que hicieron para liberar la toma de Cuesta Blanca.
Las autoridades municipales de Villa Carlos Paz destacaron el compromiso y la labor que llevaron adelante los trabajadores del Servicio de Agua y Saneamiento para afrontar los daños ocasionados por las últimas crecientes, que arrastraron una gran cantidad de sedimentos y dejaron a la ciudad sin agua durante el pasado fin de semana.
Mientras la prestación sigue normalizándose paulatinamente, se puso en consideración el despliegue que hicieron las cuadrillas municipales y se dieron a conocer imágenes del operativo para desobstruir la toma de la planta de Cuesta Blanca.
El jueves pasado, una creciente de más de cuatro metros arrastró barro, ramas y rocas que terminaron por bloquear el sistema de captación y paralizaron el servicio de agua en la ciudad y las localidades vecinas.
Desde el Palacio 16 de Julio, se expresó un agradecimiento por el esfuerzo que hicieron los trabajadores para recuperar el agua y brindar una rápida respuesta a la población.
«Sufrimos una creciente extraordinaria por su volumen, potencia y gran cantidad de sedimentos que impactó en la Planta de Cuesta Blanca obstruyendo totalmente la toma de agua. El trabajo profesional y a destajo de nuestro equipo del Servicio de Agua y Saneamiento nos permitió solucionar el problema en TIEMPO RÉCORD, aún cuando las condiciones no eran las óptimas, y así avanzar en la rápida recuperación del servicio»; expresó la secretaria de Desarrollo Urbano Comunitario y Gestión Ambiental, Carla Livelli, quien agregó: «Gracias por su responsabilidad, dedicación y compromiso con Villa Carlos Paz».