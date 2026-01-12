Destacan el esfuerzo de los trabajadores para devolver el agua a Carlos Paz

Las autoridades municipales de Villa Carlos Paz destacaron el compromiso y la labor que llevaron adelante los trabajadores del Servicio de Agua y Saneamiento para afrontar los daños ocasionados por las últimas crecientes, que arrastraron una gran cantidad de sedimentos y dejaron a la ciudad sin agua durante el pasado fin de semana.

Mientras la prestación sigue normalizándose paulatinamente, se puso en consideración el despliegue que hicieron las cuadrillas municipales y se dieron a conocer imágenes del operativo para desobstruir la toma de la planta de Cuesta Blanca.

El jueves pasado, una creciente de más de cuatro metros arrastró barro, ramas y rocas que terminaron por bloquear el sistema de captación y paralizaron el servicio de agua en la ciudad y las localidades vecinas.

Desde el Palacio 16 de Julio, se expresó un agradecimiento por el esfuerzo que hicieron los trabajadores para recuperar el agua y brindar una rápida respuesta a la población.

«Sufrimos una creciente extraordinaria por su volumen, potencia y gran cantidad de sedimentos que impactó en la Planta de Cuesta Blanca obstruyendo totalmente la toma de agua. El trabajo profesional y a destajo de nuestro equipo del Servicio de Agua y Saneamiento nos permitió solucionar el problema en TIEMPO RÉCORD, aún cuando las condiciones no eran las óptimas, y así avanzar en la rápida recuperación del servicio»; expresó la secretaria de Desarrollo Urbano Comunitario y Gestión Ambiental, Carla Livelli, quien agregó: «Gracias por su responsabilidad, dedicación y compromiso con Villa Carlos Paz».