Diego Santilli sale a recorrer las provincias esta semana

Mientras los diputados y senadores disfrutan del receso legislativo de verano, el Gobierno sigue avanzando en las negociaciones con los gobernadores, con el objetivo de asegurarse los votos para la reforma laboral, iniciativa que llegaría a la Cámara Alta entre el martes 10 o el miércoles 11 de febrero.

En un primer momento, el oficialismo pretendía avanzar con el proyecto durante el período de sesiones extraordinarias que finalizó el 30 de diciembre de 2025. Pero días antes de que venciera ese plazo, la senadora Patricia Bullrich anunció que el debate se postergaría para febrero, posiblemente porque los números todavía no estaban asegurados.

En ese contexto, el ministro del Interior, Diego Santilli, se pondrá al hombro el diálogo con los mandatarios provinciales. Este lunes, el ex hombre del PRO visitará Resistencia, la capital de Chaco, donde mantendrá un encuentro con el gobernador Leandro Zdero, aliado a La Libertad Avanza en las últimas elecciones legislativas.

El martes, Santilli recibirá en Casa Rosada al peronista Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa, quien ya expuso su rechazo a las modificaciones del impuesto a las ganancias contempladas en el artículo 191 del proyecto.

Se trata de una reducción de la alícuota que haría disminuir la recaudación del impuesto y la consecuente reducción de la coparticipación para las provincias, que perderían $1.729.044 millones en 2026, según precisó Ámbito.

Santilli volverá el miércoles a Chubut, donde estuvo la semana pasada recorriendo la zona damnificada por los incendios. Estará acompañando a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en el monitoreo del operativo de contención del fuego, y volverá a reunirse con el gobernador Ignacio Torres.

Por último, el ministro del Interior visitará Mendoza el jueves. Allí se verá con el radical Alfredo Cornejo, otro aliado de La Libertad Avanza.

Punto por punto, la reforma laboral impulsada por el Gobierno