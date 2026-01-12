Dolor: A los 65 años, murió el propietario del Hotel Víctor

Una triste noticia enlutó este lunes 12 de enero a la ciudad de Villa Carlos Paz, la noticia del fallecimiento de Víctor Pascual Mastromauro, quien era propietario del Hotel Víctor.

Sus restos son velados en la Sala Zafiro de la Empresa Brandalise (General Paz 323) y serán cremados el martes 13 a las 10 horas en el crematorio Virgen de la Merced de Toledo.

Es importante destacar que el empresario turístico había nacido el 17 de noviembre de 1960 y falleció en las primeras horas del día. Tenía 65 años de edad y una trayectoria vinculada al mundo hotelero de la ciudad.