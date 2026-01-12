Empleados públicos se manifestaron en la autopista Córdoba-Villa Carlos Paz

Un grupo de empleados públicos de la Provincia de Córdoba se manifestó esta mañana a metros del peaje de la autopista Córdoba-Villa Carlos Paz, en rechazo a la reforma previsional y las modificaciones en la Caja de Jubilaciones.

La convocatoria sumó la presencia de UEPC, Sadop, SUOEM, La Bancaria, empleados judiciales y trabajadores de otros sindicatos que apuntaron contra el gobernador Martín Llaryora.

La medida se enmarca dentro de un plan de lucha que busca visibilizar el conflicto vinculado a las modificaciones aprobadas por la Legislatura, que faculta al gobierno provincial a incrementar los aportes previsionales de los empleados públicos, con el objetivo de atender el déficit de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.

«Continuaremos con la campaña de concientización sobre este importante conflicto provincial que nos afecta a las y los docentes privados»; expresaron los trabajadores.