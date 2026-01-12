Empleados públicos se manifestaron en la autopista Córdoba-Villa Carlos Paz

Contra la reforma laboral
Empleados públicos se manifestaron en la autopista Córdoba-Villa Carlos PazLa medida se enmarca dentro de un plan de lucha para rechazar la medida impulsada por Llaryora.
Un grupo de empleados públicos de la Provincia de Córdoba se manifestó esta mañana a metros del peaje de la autopista Córdoba-Villa Carlos Paz, en rechazo a la reforma previsional y las modificaciones en la Caja de Jubilaciones.
La convocatoria sumó la presencia de UEPC, Sadop, SUOEM, La Bancaria, empleados judiciales y trabajadores de otros sindicatos que apuntaron contra el gobernador Martín Llaryora.
La medida se enmarca dentro de un plan de lucha que busca visibilizar el conflicto vinculado a las modificaciones aprobadas por la Legislatura, que faculta al gobierno provincial a incrementar los aportes previsionales de los empleados públicos, con el objetivo de atender el déficit de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
«Continuaremos con la campaña de concientización sobre este importante conflicto provincial que nos afecta a las y los docentes privados»; expresaron los trabajadores.