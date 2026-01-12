La canasta básica aumentó más del 35% durante 2025 en la provincia

La Canasta Básica Alimentaria registró en 2025 un aumento interanual del 35,70%, mientras que la Canasta Básica Total —que incluye bienes y servicios no alimentarios— se incrementó 32,12%. Los datos surgen del informe anual elaborado por el área de Estadísticas de la Defensoría del Pueblo.

Según el relevamiento, en diciembre de 2025 una familia tipo, compuesta por dos adultos y dos niños, necesitó $578.296 para cubrir únicamente los alimentos básicos. En comparación con diciembre de 2024, el gasto mensual en comida aumentó en más de $152.000.

Al sumar otros gastos esenciales como transporte, salud, educación y vestimenta, el valor de la Canasta Básica Total para ese mismo hogar alcanzó los $1.283.817, monto que marca el umbral de la línea de pobreza. Los hogares con ingresos por debajo de esa cifra quedaron, según el informe, en una situación económica crítica.

El estudio también detalla que el rubro Carnes fue el que más presionó sobre la canasta, con aumentos muy por encima del promedio general. En cambio, Frutas y Verduras mostraron una baja interanual, convirtiéndose en el único grupo de alimentos que ayudó a moderar parcialmente la suba total.

Desde la Defensoría señalan que, aunque durante 2025 se registró una desaceleración respecto de años anteriores, los aumentos acumulados continúan afectando con fuerza a los ingresos de las familias, profundizando las dificultades para sostener el consumo básico.