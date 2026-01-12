Las Heras, precios directos de fábrica y producción nacional en Carlos Paz

Por tercer año consecutivo, «Las Heras, Espacio Nacional de Compras» eligió la ciudad de Villa Carlos Paz para dar a conocer sus ofertas de indumentaria y accesorios de temporada. Se consolida como una de las opciones más buscadas por turistas y vecinos durante el verano y cuenta con precios de fábrica y una amplio catálogo de productos.

En su ubicación habitual en el Complejo Malambo, sobre la costanera (Arturo Illia 619), se instaló un paseo de compra con promociones para toda la familia.

“«o primero que la gente encuentra son precios y variedad. Tenemos todo lo de temporada: remeras, shorts de baño, vestidos, conjuntos, ropa de hombre, mujer y niños, calzados y accesorios»; explicó Maxi Vázquez, el organizador del espacio.

La mayoría de los productos pertenecen a marcas de fabricación propia como Línea Agustino, Florencia y Fubotino Kids, lo que permite ofrecer calidad y diseño con precios directos de fábrica. «Son productos nacionales hechos en nuestra fábrica, por eso podemos mantener valores muy accesibles»; explicaron a EL DIARIO.

Entre los ejemplos de precios, se pueden encontrar, dos vestidos por $20.000, dos remeras de hombre por $22.500, conjuntos de short y remera desde $25.000.

Sin lugar a dudas, se trata de una propuesta pensada para todos los gustos y bolsillos, ideal para renovar el placard durante las vacaciones de verano.

En ese sentido, la elección de la ciudad no es casual. «Carlos Paz es increíble, el turista viene, disfruta, pasea, y este tipo de eventos son muy bien recibidos. A la gente le encantan las promociones y las ofertas»; señaló Maxi.

Las Heras estará disponible durante los meses de enero y febrero y algunos días de marzo, y un dato no menor, es que todo el personal de ventas es de Villa Carlos Paz. «Priorizamos siempre el empleo local. Son chicos y chicas de la ciudad que ya nos acompañan desde el verano pasado en distintos eventos»; destacaron desde la empresa.

Quienes deseen seguir comprando durante el resto del año pueden encontrarlos en Roque Sáenz Peña 980 (frente al Parque Las Heras) y en sus sucursales de calle Ascasubi y Corrientes 50, en la ciudad de Córdoba.