Servicio de agua: “A la noche debería estar completamente normalizado”

El servicio de agua potable en Carlos Paz continúa recuperándose de manera progresiva luego de la fuerte creciente que afectó la captación en Cuesta Blanca y provocó un vaciamiento casi total del sistema, situación que extendió los tiempos de restitución.

“La red se fue recuperando paulatinamente en toda la ciudad, pero todavía hay barrios que están afectados por la topografía”, explicó Natalia Lenci, vocera del servicio de agua y saneamiento. Según detalló, los sectores que aún presentan baja presión son Altos de San Pedro, partes de Malvinas, Siú, Costa Azul Sur, Costa Azul Norte y una parte de Villa Domínguez. “Son barrios que hoy cuentan con el servicio, pero con muy baja presión, y que en el transcurso de las horas se irá recuperando”, señaló.

Lenci explicó que, si bien los trabajos principales habían finalizado durante el mediodía, el sistema se encontró con un escenario complejo. “El sistema tuvo un vaciamiento casi por completo, y eso hizo que el restablecimiento fuera mucho más largo de lo previsto. Por eso todavía hay barrios un poquito complicados”, indicó.

Durante la noche se registró una mejora clave. “Anoche hubo una mejor recuperación de todo el sistema, porque cuando la gente no consume agua es cuando se logra recomponer. Por ejemplo, en las 400 Viviendas se pudieron llenar todos los tanques”, explicó. Sin embargo, advirtió que con el calor y el uso diurno del servicio, “se empieza nuevamente a consumir agua y puede generarse baja presión”.

En ese sentido, remarcó que el momento decisivo será nuevamente la noche. “Hoy, a la tardecita-noche, cuando el sistema esté más parado, el servicio debería estar completamente como corresponde”, afirmó.

Consultada por el pronóstico y la posibilidad de nuevas crecientes, Lenci llevó tranquilidad. “No va a pasar lo mismo, porque el río hoy tiene otro caudal. Ya no va a arrastrar todo lo que arrastró en aquella situación crítica, cuando teníamos cuatro metros de creciente con el río prácticamente vacío”, explicó. “Ahora el río tiene volumen y peso propio, algo que antes no tenía”.

Sobre las comparaciones con crecientes anteriores, indicó que “no se trata solo de la cantidad de agua, sino del volumen que llovió en pocos minutos y de todo lo que se arrastró”. También señaló que “una de las hipótesis que se está analizando es el impacto de los incendios”, aunque aclaró que “no es algo científicamente comprobado todavía”. “Los técnicos van a poder dar una explicación más certera en los próximos días; hasta ahora estuvieron abocados cien por ciento a recuperar el agua”, sostuvo.

Lenci definió el evento como una de las crecientes más fuertes de los últimos años. “No tiene que ver solo con el agua que vino, sino con todo lo que arrastró. Había una cantidad enorme de sedimentos, ramas y materiales”, afirmó.

También agradeció el trabajo articulado durante la emergencia. “Quiero agradecer a muchísimas personas que colaboraron: a Soga, que a través de Carolina nos dio una línea directa para reclamos, a Bomberos, que puso camiones a disposición, y a todos los que trabajaron para que esto se lleve de la mejor manera posible”, expresó. Al mismo tiempo, reconoció que “muchos vecinos llamaron cinco o seis veces desde la desesperación, y eso colapsa las líneas”, por lo que adelantó que se trabajará en mejorar la información para evitar la saturación de los canales.

Respecto a las zonas altas que aún presentan dificultades, confirmó que “los ingenieros y el personal especializado están trabajando en maniobras específicas para que esos barrios tengan el servicio normalizado hoy mismo”. “Ya tenemos el resto de la ciudad con el servicio bien, y ahora nos enfocamos directamente en estas partes altas que requieren una atención especial”, explicó.

Finalmente, advirtió que en algunas viviendas puede haber aire en las cañerías tras tantas horas sin agua. “En esos casos hay que hacer el reclamo para que intervenga personal especializado. No se puede hacer una purga general de toda la red”, aclaró. Y confirmó que la planta está operativa al 100%: “La calidad del agua es la adecuada para el consumo y los operadores ya están trabajando a pleno”.