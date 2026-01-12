Si viajás por Córdoba, estas rutas tienen cortes y calzada reducida

Varios corredores viales de la provincia presentan reducción de calzada y restricciones parciales debido a obras de mantenimiento, lo que obliga a circular con precaución y prever demoras, especialmente en zonas serranas y del interior provincial.

Según se informó, hay reducción de calzada en los siguientes tramos:

Camino de las Altas Cumbres, del kilómetro 98 al 103, en el sector Cóndor–Copina.

Ruta Provincial 1, a la altura del kilómetro 35, en el cruce con Ruta Provincial 17.

Ruta Provincial 15, entre el kilómetro 42 (San Carlos Minas) y el kilómetro 64, en el cruce con Ruta Provincial 28.

Ruta Provincial 17, en el kilómetro 204, entre Marull y Balnearia.

Además, se registra circulación restringida en la Ruta Provincial 28, desde el tercer túnel hasta el paraje El Cadillo, donde las tareas viales limitan el paso normal de vehículos.

Las autoridades recomiendan respetar la señalización, reducir la velocidad y considerar rutas alternativas hasta que finalicen los trabajos.