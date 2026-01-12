Suba la temperatura, pero vuelven las lluvias al Valle de Punilla

Una jornada de sol pleno y temperatura en ascenso se anticipa para este lunes 12 de enero en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y gran parte de las sierras de Córdoba. Según datos del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba, se esperan días de calor y las condiciones recién se verán modificadas hacia mediados de la semana.

Concretamente, se esperan máximas en torno a los 35 grados y días despejados.

La inestabilidad podría llegar a partir del miércoles 14 y se mantendría hasta el jueves. Tampoco se descarga que las precipitaciones se encuentren acompañadas de intensa actividad eléctrica, aunque no hay alerta por granizo.

Durante los próximos días, se prevén registros que podrían superar los 30 grados en la región.