Tanti puso en valor el balneario El Diquecito, uno de los más famosos

La Municipalidad de Tanti avanza con los trabajos para la puesta en valor del balneario El Diquecito, uno de los más famosos de las sierras de Córdoba.

Según pudo conocerse, se instalaron nuevas luminarias de LED y las mejoras incluyen además la colocación de postes y un nuevo cableado subterráneo que permitirá renovar todo el sector.

Además, se construyó un mirador realizado íntegramente en estructura de caño, con barandas de seguridad para una mayor protección. Los trabajos continúan con el objetivo de seguir mejorando este espacio natural para vecinos y visitantes.