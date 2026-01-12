Valle Hermoso invita a recorrer la naturaleza con caminatas gratuitas

Moverse hace bien y hacerlo en contacto con la naturaleza, todavía mejor. Durante enero, Valle Hermoso propone una serie de caminatas guiadas de baja dificultad, pensadas para disfrutar sin apuro y aptas para personas de todas las edades.

La actividad se realizará los martes y jueves, con inicio el martes 13 de enero, y contempla recorridos de hasta 6 kilómetros, ideales para quienes buscan actividad física moderada y paisajes serranos.

Entre los destinos previstos se encuentran Vaquerías, la Gruta de Santa Teresa, el Peñón del Indio y otros senderos naturales de la zona.

El punto de encuentro será en el Parador Valle, ubicado en Presidente Perón al 100. Se recomienda asistir con agua, merienda al paso, repelente, protector solar y gorro.

La propuesta es gratuita. Para consultas e inscripciones, las personas interesadas pueden comunicarse al 3548 602226 (Érica).