Adultos mayores ya disfrutan de la primera Escuela Municipal de Verano en Valle Hermoso

Valle Hermoso puso en marcha una propuesta histórica con el inicio de la primera Escuela Municipal de Verano para Adultos Mayores, un espacio pensado para fomentar la actividad física, el bienestar y la socialización en personas mayores.

La iniciativa comenzó el 13 de enero de 2026 y se desarrolla de manera totalmente gratuita, destinada a adultos mayores de ambos sexos. Las actividades se realizan los martes y jueves, de 09 a 12 horas, con una amplia variedad de propuestas recreativas y deportivas.

Entre las actividades se incluyen caminatas, gimnasia funcional, ejercicios recreativos y predeportivos, newcom, tejo, bochas, actividades acuáticas, acqua gym, ritmos y muchas opciones más, orientadas a mejorar la calidad de vida y el bienestar integral.

Además, desde el municipio destacaron que esta experiencia no finalizará en marzo, sino que se consolidará como el Taller Recreativo del Adulto Mayor, con actividades durante todo el año, reforzando el compromiso con una vejez activa y saludable.

Las inscripciones continúan abiertas, al igual que la entrega de planillas, en la Oficina de Deportes y Recreación, ubicada en Padre Walter Consalvi 234, de 08 a 13 horas.

Con esta propuesta, Valle Hermoso reafirma su apuesta por el movimiento, la inclusión y el bienestar, invitando a los adultos mayores a moverse, divertirse y compartir. El verano ya empezó, y el año también.