Alerta por tormentas en Carlos Paz y el Valle de Punilla

Según la información difundida por la Policía de Córdoba y los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, desde esta tarde de martes y hasta la mañana del miércoles se prevé un período de tormentas en Villa Carlos Paz y el Valle de Punilla.

El pronóstico indica la posibilidad de lluvias de variada intensidad, con actividad eléctrica, ráfagas de viento y chance de caída ocasional de granizo, además de abundante precipitación en cortos períodos de tiempo. Para la tarde de hoy se espera una probabilidad de precipitaciones de entre el 40 y el 70 por ciento, mientras que durante la noche las tormentas serían aisladas.

Durante la mañana de este martes, las condiciones se presentaban estables en Villa Carlos Paz, con una temperatura de 25,8 grados, cielo ligeramente nublado, humedad del 56 por ciento y viento del noreste a baja intensidad. Sin embargo, el escenario comenzará a cambiar con el avance de la jornada.

Desde la Policía se recomendó circular con precaución, reducir la velocidad ante la pérdida de visibilidad, mantener distancia entre vehículos y respetar las indicaciones de Policía Caminera y autoridades que trabajen en tareas de prevención.