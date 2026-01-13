Buen Viaje Viti

Por Santiago Carreño

Hoy la vida nos dio un duro golpe a nuestra familia, luego de sufrir una enfermedad incurable, se fue de nuestro lado mi cuñado (hermano) Víctor Mastromauro.

Querido Viti, mientras vas de la mano de Dios a encontrarte con tus padres Toto y Angela, nuestras lágrimas recuerdan la buena persona que fuiste. No olvidaré el gran cariño por tu hermana Graciela y nuestras hijas Anabella y Mariana, las charlas del más allá con Pablo, o las de Fórmula 1 que teníamos en tiempos de tu ídolo Schumacher.

También recuerdo “tus gastadas” cuando en reuniones familiares les contabas a todos que yo era hincha de Huracán. Todo quedará en los mejores recuerdos que compartimos como una gran familia, construida y controlada por tus padres.

Nos comprometemos a mantenernos unidos con Regine, Franco, Maty y los suyos. Será muy difícil superar este momento, trataremos de lograrlo, te vamos a extrañar mucho hermano…

QEPD

Condolencia

Directivos y personal de El Diario de Carlos Paz lamentan el reciente fallecimiento del querido vecino de Villa Carlos Paz, Víctor Pascual Mastromauro, rogando por su eterno descanso y enviando un fuerte abrazo a nuestro compañero periodista Santiago Carreño, así como a su esposa Graciela y a sus hijas Anabella y Mariana.