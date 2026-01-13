Caminos de las Sierras denunció a los gremios por bloquear la autopista a Carlos Paz

La empresa provincial Caminos de las Sierras denunció penalmente a los gremios por el bloqueo del peaje en la autopista Córdoba-Carlos Paz, tras una manifestación que se llevó adelante el lunes pasado en rechazo a la reforma jubilatoria que fuera aprobada por la Legislatura. Para la prestataria, la medida de fuerza atentó contra la circulación.

Los manifestantes se concentraron entre las 10 y las 11:30 horas a la altura del peaje de Malagueño y eso provocó un «caos vehicular, con filas de hasta cuatro kilómetros y maniobras riesgosas para los automovilistas»; según consignó la empresa en un comunicado que se dio a conocer este martes 13 de enero.

«La protesta se realizó en un punto crítico de desaceleración y detención, lo que incrementó de manera significativa el riesgo de siniestros viales, tanto para los usuarios de la ruta como para el personal que presta servicios en la estación de peaje»; se añadió.

«De acuerdo a lo expuesto en la denuncia, durante la manifestación se identificó la presencia de diversos gremios, cuyos integrantes portaban banderas, pancartas y vestimenta identificatoria (...) Los hechos podrían encuadrarse en el artículo 194 del Código Penal, que reprime a quien impida, estorbe o entorpezca el normal funcionamiento del transporte terrestre»; argumentaron.

Concretamente, se solicitó a la justicia que se realice una investigación para investigar a los participantes, quienes representaban a gremios estatales como UEPC, SEP, Sadop y otros.