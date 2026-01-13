Cine familiar al aire libre para disfrutar las vacaciones en Valle Hermoso

En el marco de las actividades de verano, Valle Hermoso invita a vecinos y turistas a disfrutar de una nueva jornada de Cine Familiar en Vacaciones, una propuesta pensada para compartir en comunidad y al aire libre.

La función se realizará este lunes 19 de enero, a partir de las 20:30 horas, en la Plaza Manuel Belgrano, que se transformará en una sala de cine bajo las estrellas. En esta oportunidad, se proyectará la película “Lolo y Stitch”, ideal para grandes y chicos.

La actividad es libre y gratuita, y se recomienda asistir con reposera o manta para mayor comodidad. Una invitación a reunirse en familia, disfrutar del verano y compartir una noche diferente en uno de los espacios más emblemáticos de la localidad.