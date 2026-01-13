Cine familiar al aire libre para disfrutar las vacaciones en Valle Hermoso

Cine familiar al aire libre para disfrutar las vacaciones en Valle HermosoEste lunes 19 de enero, la Plaza Manuel Belgrano será escenario de una nueva propuesta de cine familiar al aire libre, con entrada libre y gratuita.
En el marco de las actividades de verano, Valle Hermoso invita a vecinos y turistas a disfrutar de una nueva jornada de Cine Familiar en Vacaciones, una propuesta pensada para compartir en comunidad y al aire libre.
La función se realizará este lunes 19 de enero, a partir de las 20:30 horas, en la Plaza Manuel Belgrano, que se transformará en una sala de cine bajo las estrellas. En esta oportunidad, se proyectará la película “Lolo y Stitch”, ideal para grandes y chicos.
La actividad es libre y gratuita, y se recomienda asistir con reposera o manta para mayor comodidad. Una invitación a reunirse en familia, disfrutar del verano y compartir una noche diferente en uno de los espacios más emblemáticos de la localidad.