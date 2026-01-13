¿Cuánto llovió hoy en las sierras y qué ríos recibieron más agua?

Durante la tarde de este martes, las sierras de Punilla registraron lluvias significativas en un corto período de tiempo, con acumulados medidos en apenas seis horas que impactaron directamente sobre las cuencas de los ríos San Antonio, Cosquín y Los Chorrillos, según el informe emitido por la Dirección Bomberos, a través del DUAR Punilla.

En la cuenca del río San Antonio, los registros marcaron 19 milímetros en Villa Carlos Paz, mientras que en sectores serranos como Puesto Garay se midieron 14 mm, El Cajón acumuló 10 mm y Los Gigantes y La Posta registraron 8 mm cada uno. El promedio general indicó 7,75 mm en la cuenca alta, 6 mm en la cuenca media, 4 mm en la cuenca baja y un valor destacado de 20 mm en el perilago del San Roque.

En la cuenca del río Cosquín, los valores fueron aún más elevados en algunos sectores. Villa Caeiro registró 39 mm, San José alcanzó los 31 mm y La Hoyada sumó 27 mm, configurando un promedio general de 14,5 mm en toda la cuenca. Estos aportes explican la fuerte creciente observada durante la jornada en el río Cosquín.

Por su parte, la cuenca de Las Mojarras – arroyo Los Chorrillos mostró uno de los registros más altos, con 33 milímetros acumulados y un promedio general de 23,8 mm, acompañados por un aumento sostenido del nivel del curso de agua.

Estos valores, concentrados en pocas horas, permiten dimensionar la magnitud de las lluvias caídas en las sierras y ayudan a comprender las crecientes registradas en los ríos serranos, así como el impacto directo que estos aportes tendrán sobre el nivel del lago San Roque en las próximas horas.