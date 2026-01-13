Cuenta regresiva para vivir la Avicultura 2026: ¿quiénes tocarán?

Mañana miércoles 14 de enero dará inicio la edición 2026 del Festival de la Avicultura de Santa María de Punilla, uno de los eventos más esperados del calendario festivo de las sierras de Córdoba. La noche inaugural tendrá como protagonista a Q´Lokura y se vivirá en el Predio del Paseo, ubicado en Avenida San Martín esquina Almirante Brown.

La segunda jornada llegará el viernes 16 de enero y será el turno de Mau y Ricky, Dyango y un artista sorpresa.

Se espera la presencia de miles de personas y se vivirán cuatro noches de espectáculos con artistas de primer nivel. La propuesta combina música en vivo, gastronomía y una agenda pensada para todo público.

La celebración continuará el sábado 17 con Abel Pintos y Axel, mientras que el cierre, previsto para el jueves 22, estará a cargo de Euge Quevedo y La Banda de Carlitos.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Edén Entradas. Los valores varían según la fecha y la ubicación elegida dentro del predio. Para el miércoles 14, la entrada general tiene un costo de $18.000, mientras que para el jueves, el valor es de $15.000. Para el viernes 16, los precios comienzan en $30.000 para Campo General y llegan hasta $85.000 en el sector Platinum. En tanto, el sábado 17 los valores parten desde $30.000 en Campo General y alcanzan los $130.000 en el sector Platinum.