Cuesta Blanca centraliza los reclamos vecinales por correo electrónico

La Comuna de Cuesta Blanca informó que, a partir de ahora, todos los reclamos, pedidos y solicitudes deberán presentarse exclusivamente a través del correo electrónico oficial: [email protected].

Según se indicó, la medida apunta a garantizar que cada trámite quede debidamente registrado, con información clara y verificable, evitando así gestiones informales realizadas de manera verbal con empleados o terceros.

Desde la Comuna señalaron que este mecanismo busca brindar mayor seguridad en la atención al vecino, ordenar los canales de comunicación y facilitar el seguimiento de cada reclamo o solicitud presentada.