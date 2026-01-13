Dos noches de carnaval en Valle Hermoso con shows en vivo y foodtrucks

Valle Hermoso se prepara para vivir dos jornadas a pura alegría con la llegada de los Carnavales 2026, que se celebrarán el viernes 16 y sábado 17 de enero, desde las 21:00 horas, en la Plaza Manuel Belgrano. La propuesta invita a vecinos y turistas a olvidarse del reloj y entregarse al disfrute, el color y la música.

Durante ambas noches habrá shows musicales en vivo, foodtrucks, puestos artesanales y gastronómicos, juegos con espuma y esperados concursos de disfraces, pensados para todas las edades.

El viernes, el escenario contará con las presentaciones de Jessi Díaz y Calle Vapor, además del Concurso de Disfraces de Niños, donde los más pequeños podrán participar por premios especiales como el Lolo de Oro, Plata y Bronce.

En tanto, el sábado llegará el tradicional Carnaval Chayero, con la actuación de El Embrujo y Grupo Cristal, sumado al Concurso de Disfraces para Adultos, que promete creatividad, humor y mucha participación del público.

Con entrada libre y una amplia oferta cultural y gastronómica, Valle Hermoso se disfraza de fiesta para celebrar el carnaval en comunidad. Una invitación abierta a compartir dos noches inolvidables al ritmo de la música y la alegría popular.