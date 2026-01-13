El INDEC da a conocer la inflación de diciembre: 2025 terminaría en el menor nivel desde 2017

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, que se ubicaría por encima del 2% y permitiría cerrar 2025 con una inflación cercana al 31%, la más baja desde 2017, tras una fuerte desaceleración interanual.

De concretarse, el dato representaría una baja de más de 80 puntos porcentuales respecto de 2024, cuando la inflación anual fue del 117,8%. De este modo, el registro anual se convertiría en el menor de los últimos 8 años, solo comparable con el 24,8% acumulado en diciembre de 2017. A nivel mensual, por su parte, el dato consolidaría la continuidad de variaciones superiores al 2%, una dinámica que se observa desde septiembre y que se mantendría en los próximos meses.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en base a proyecciones privadas, estimó que la inflación de diciembre habría sido del 2,3%, con una variación interanual apenas por encima del 30%.

Como anticipo, el IPC de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) registró en diciembre una suba del 2,7%, el mismo nivel que en septiembre. Así, la inflación porteña acumulada durante 2025 alcanzó el 31,8%.

El pronóstico de los analistas para la inflación de diciembre

La consultora Equilibra calculó que la inflación mensual fue del 2,6%, con fuertes aumentos en bebidas alcohólicas y tabaco (4,0%), vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,3%) y transporte (3,2%). En términos interanuales, estimó una suba del 31%.

EcoGo Consultores, en tanto, indicó que la inflación en alimentos y bebidas fue del 2,5%, impulsada principalmente por el aumento en carnes (7,3%), con una suba del 9,6% en la carne vacuna. También señalaron que las frutas subieron 1,8%, mientras que la caída en verduras (-7,9%) compensó parcialmente el alza del rubro.

La Fundación Libertad y Progreso estimó una inflación del 2,6% en diciembre y un cierre anual del 31,1%, destacando una «desaceleración significativa del nivel general». Según explicaron, «este desempeño marca un quiebre respecto de los años previos y consolida señales de mayor estabilidad macroeconómica».

Por su parte, el relevamiento de la consultora C&T para el Gran Buenos Aires arrojó una suba mensual del 2,6% y una inflación anual del 31,2%, «cerrando así el año con menor inflación desde 2017». El informe remarcó el impacto de la carne, que subió 8% en el mes, y llevó a que los alimentos consumidos en el hogar se aceleraran al 3%.