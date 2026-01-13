El lago está lleno y las crecientes ya bajan desde las sierras

El dique San Roque se encuentra prácticamente en su nivel máximo, con una cota actual de 35,29 metros, apenas un centímetro por debajo del vertedero, fijado en 35,30 metros, según los registros oficiales actualizados este martes. En este momento, no está ingresando agua por el embudo, pero el escenario podría cambiar en las próximas horas.

Durante la jornada se registraron lluvias intensas en las sierras, con una creciente importante en el río Cosquín, principal aportante del embalse. A esto se sumó el aumento del arroyo Los Chorrillos y se espera que el río San Antonio también reciba una creciente significativa, lo que incrementará el volumen de agua que llegará al lago.

Con el San Roque ya al límite de su capacidad operativa, estos aportes podrían provocar una nueva suba del nivel, lo que abriría la posibilidad de que vuelva a ingresar agua por el embudo, como ocurrió días atrás tras las lluvias persistentes que colmaron el embalse.

Ante este panorama, la Provincia mantiene el monitoreo permanente de los niveles del lago y de los ríos serranos, y definirá la apertura o cierre de compuertas de acuerdo a cómo evolucionen los registros durante la noche y la madrugada.

La atención está puesta en la continuidad de las precipitaciones y en la respuesta de las cuencas altas, que serán determinantes para el comportamiento del San Roque en las próximas horas.