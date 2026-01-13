¿Hasta cuándo seguirán las lluvias en Villa Carlos Paz y las sierras?

Esta tarde y noche continúa lloviendo sobre Villa Carlos Paz y las sierras, con registros importantes de agua caída y el ingreso de crecientes en distintos cursos. El río Cosquín presenta una fuerte creciente, el arroyo Los Chorritos también aumentó su caudal y se espera que el río San Antonio reciba un aporte significativo en las próximas horas.

Según el pronóstico oficial actualizado, las condiciones de inestabilidad se mantendrán durante martes, miércoles y jueves, bajo alerta amarilla por tormentas. Para la noche de este martes se esperan tormentas fuertes, con probabilidad de precipitación entre 70 y 100 %, ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h y acumulados que seguirán alimentando los ríos serranos.

El miércoles no traerá un alivio sostenido. Durante la madrugada y la tarde volverán las tormentas, algunas de ellas intensas, con probabilidades de lluvia que alcanzan el 40 a 70 % y ráfagas nuevamente cercanas a los 50 km/h. Si bien habrá momentos de cielo parcialmente nublado, la inestabilidad seguirá presente a lo largo del día.

Para el jueves, el escenario será similar: tormentas aisladas desde la madrugada, con un nuevo refuerzo durante la tarde, cuando podrían registrarse tormentas fuertes. Recién hacia la noche la probabilidad de precipitaciones comenzaría a disminuir, aunque sin un corte definitivo del mal tiempo.

Este patrón explica las crecientes actuales y mantiene la atención puesta en los ríos y arroyos de la región. La semana pasada, un evento de lluvias persistentes provocó crecientes de gran magnitud que llenaron el lago San Roque, superaron el nivel del vertedero y obligaron a abrir compuertas, generando la clásica cola de la novia en el embudo del dique. Con suelos ya saturados, nuevas lluvias pueden acelerar las respuestas de los ríos.

De acuerdo al pronóstico extendido, recién a partir del viernes se espera una mejora más estable, con temperaturas agradables y sin tormentas generalizadas, aunque el monitoreo seguirá siendo clave en zonas serranas.