Hilando Futuro: reciclar plástico para generar trabajo en Córdoba

La cooperativa La Esperanza puso en marcha Hilando Futuro, un proyecto que combina reciclaje, economía circular y empleo joven a partir de la reutilización de botellas de plástico. La iniciativa se desarrolla en el marco del Desafío Innovar por el Clima 2025 y propone una salida productiva concreta para jóvenes de zonas vulnerables de la ciudad de Córdoba.

El proyecto consiste en la confección de sogas a partir de plástico PET recuperado. Además de generar nuevas oportunidades laborales, busca fortalecer el rol histórico de las cooperativas de reciclado, agregando valor a los materiales y reduciendo costos dentro del circuito productivo.

Desde la cooperativa destacan el triple impacto de la propuesta. En el plano social, promueve la participación activa de jóvenes que forman parte de La Esperanza, muchos de ellos hijos y nietos de sus fundadores. En el aspecto ambiental, refuerza la recuperación de residuos plásticos que de otro modo terminarían en enterramiento. Y desde lo económico, apunta a diversificar la producción ante la caída del precio del cartón y el aumento de los costos operativos del reciclado tradicional.

El avance del proyecto fue posible gracias a un financiamiento que permitió incorporar una nueva máquina que automatiza el trenzado de las sogas, reemplazando un proceso que antes debía hacerse de manera manual. Esto redujo tiempos, costos y mejoró la eficiencia del trabajo.

Las tareas se desarrollan en la planta de barrio Comercial, donde equipos jóvenes trabajan en turnos operativos realizando pruebas de producción y enfardado. El proyecto cuenta además con respaldo técnico y con la colaboración de recuperadores urbanos que recolectan y trasladan las botellas hasta la planta.

Las sogas producidas se encuentran en etapa de prueba, con evaluaciones técnicas realizadas junto a equipos universitarios, mientras la cooperativa continúa consolidando un modelo que integra inclusión social, cuidado ambiental y producción sustentable.

La Esperanza nació en 2010 con el objetivo de promover la inclusión social y la protección de los derechos laborales. Hoy reúne a cerca de mil socios de más de 30 barrios y sostiene comedores y espacios comunitarios, además de desarrollar proyectos productivos en sus plantas de reciclado.