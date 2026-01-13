Icho Cruz suma una ambulancia de alta complejidad a su sistema de salud

La Municipalidad de Icho Cruz incorporó una ambulancia de alta complejidad al sistema local de salud, que se suma a la red de emergencias y traslados para fortalecer la respuesta sanitaria tanto en la localidad como en la región.

El nuevo móvil cuenta con equipamiento de última tecnología, elementos de protección para el equipo médico, kit de parto de emergencia y un stock básico de medicación y descartables, lo que permitirá mejorar la atención en situaciones críticas y reducir los tiempos de respuesta.

En paralelo, se logró la habilitación definitiva del Servicio de Emergencias a nombre de la Municipalidad de Icho Cruz, un paso clave que amplía la capacidad operativa del sistema y garantiza una mayor cobertura, especialmente durante los meses de mayor afluencia turística.

Desde el municipio destacaron el acompañamiento y el trabajo articulado con las autoridades provinciales de Salud, así como el rol del equipo local de emergencias, que tendrá a su disposición una unidad preparada para intervenciones complejas y traslados de mayor exigencia.