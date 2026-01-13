Jóvenes de Rotaract hicieron entrega de 30 sillas de ruedas en Santiago del Estero

En los últimos días se llevó a cabo una entrega masiva de 30 sillas de ruedas destinadas a beneficiarios de toda la provincia de Santiago del Estero que no cuentan con obra social ni recursos económicos. La acción solidaria fue impulsada por los jóvenes de Rotaract Santiago del Estero liderado por Mayra Isame y el equipo distrital de Servicios del Rotary, coordinada por su presidente, el licenciado Julio Martínez, acompañado por Mónica Albesiano, junto a rotarias y rotarios de los clubes de la provincia.

En un acto profundamente emotivo, se logró cambiar la vida de 30 personas y sus familias, devolviéndoles dignidad, autonomía y la posibilidad concreta de una mayor movilidad e inclusión social, a través de un bien tan necesario y esperado como una silla de ruedas. Esta acción se enmarca dentro del programa Unidos sobre Ruedas para hacer el bien, una de las acciones emblemáticas del distrito, orientada al acompañamiento de quienes más lo necesitan y a la construcción de una sociedad más inclusiva.

La iniciativa es posible gracias a la donación recibida de la Wheelchair Foundation, con el acompañamiento de rotarios de Estados Unidos, y se lleva adelante mediante una alianza estratégica con CILSA, organización referente en discapacidad y accesibilidad en nuestro país.

La jornada contó con la presencia del gobernador del distrito, Leonardo Mangoldt, además de autoridades municipales y provinciales, quienes destacaron el compromiso de la juventud rotaria y el valor del trabajo articulado entre Rotary, Rotaract y la comunidad.

Cuando el servicio se une a la cooperación y al compromiso humano, la solidaridad se transforma en oportunidades reales.