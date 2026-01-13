La inflación de 2025 se ubicó en el 31,5% y fue la más baja en ocho años

La inflación de diciembre fue del 2,8%, según difundió este martes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). De esta manera, el dato total de 2025 se ubicó en el 31,5% y alcanzó el menor nivel en ocho años (24,8% en diciembre de 2017).

La inflación anual de 2025 se ubicó en 31,5% tras un aumento de precios de 2,8% en diciembre, según informó este martes el INDEC. Se trata del nivel más bajo de los últimos ocho años (24,8% en diciembre de 2017) y marca una fuerte desaceleración respecto de los registros de períodos anteriores, aunque el índice aún no logra perforar el umbral del 2% mensual.

El Índice de Precios al Consumidor mostró en diciembre una leve aceleración frente al 2,5% de noviembre, influido por factores estacionales y por la continuidad del proceso de recomposición de precios relativos en sectores regulados como Energía, Transporte y Servicios. De acuerdo al organismo oficial, la división con mayor aumento mensual fue Transporte, con una suba del 4%, seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que trepó 3,4%.

En términos de incidencia, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el rubro que más impactó en la variación mensual regional. En el otro extremo, Prendas de vestir y calzado registró un incremento de apenas 1,1%, mientras que Educación mostró la menor variación, con 0,4%.

Por categorías, los precios Regulados lideraron los aumentos de diciembre con una suba de 3,3%, seguidos por el IPC núcleo, que avanzó 3%, y los Estacionales, que crecieron 0,6%. En la comparación interanual, la inflación de 2025 implicó una reducción de 86,3 puntos porcentuales frente al 117,8% registrado en 2024.

Desde las consultoras privadas señalan que la desaceleración inflacionaria fue el resultado de un proceso de ordenamiento macroeconómico, con menor emisión monetaria, ajuste fiscal y un esquema cambiario que funcionó como ancla nominal. Sin embargo, advierten que el sendero de baja podría moderarse en 2026, en un contexto donde la dinámica del tipo de cambio, las tasas de interés y la acumulación de reservas serán claves para sostener el proceso desinflacionario.

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado, la inflación proyectada para 2026 es de 20,5%, con registros mensuales que en el corto plazo seguirían por encima del 2%. En diciembre, además de Transporte y Vivienda, también se destacaron los aumentos en Comunicación, que avanzó 3,3%, completando el podio de los rubros con mayores subas en el cierre de 2025.

El festejo de Caputo en X por el anuncio del Indec

Tras la difusión del dato oficial, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, celebró el resultado a través de sus redes sociales y remarcó que la inflación de 2025 fue “la más baja de los últimos 8 años”, tanto en la medición general como en el componente núcleo.

En su mensaje, Caputo calificó el registro como “un logro extraordinario”, al señalar que se alcanzó en un contexto complejo, marcado por el reacomodamiento de precios relativos, la puesta en marcha de un esquema de flotación cambiaria y una fuerte contracción en la demanda de dinero. Según explicó, ese escenario estuvo influido por “un feroz ataque político” que derivó en una dolarización cercana al 50% del M2

El ministro atribuyó la desaceleración inflacionaria al programa de estabilización impulsado por el Gobierno, basado en el superávit fiscal, el estricto control de la cantidad de dinero y la capitalización del Banco Central. En ese sentido, afirmó que estos lineamientos seguirán siendo los pilares de la política económica para profundizar el proceso de desinflación durante 2026.

Finalmente, Caputo sostuvo que los resultados confirman la estrategia oficial y aseguró que “este es el único camino viable para erradicar definitivamente la inflación y hacer grande a Argentina otra vez”, reforzando la visión del Ejecutivo sobre la continuidad del rumbo económico.

La inflación en La Ciudad de Buenos Aires

En línea con el dato nacional, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires también había mostrado días atrás una dinámica de desaceleración interanual hacia el cierre de 2025. Según el Instituto de Estadística y Censos porteño, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad (IPCBA) registró en diciembre una suba mensual de 2,7%.

En la comparación interanual, el indicador acumuló un incremento de 31,8%, lo que implicó una desaceleración de 0,8 puntos porcentuales respecto de noviembre y consolidó la tendencia descendente observada a lo largo del año.

Por rubros, Transporte fue el principal impulsor de la inflación porteña, con un aumento de 5,5%, motorizado por ajustes en combustibles y lubricantes, subas en las tarifas de colectivos urbanos y aumentos en automóviles y pasajes aéreos. En segundo lugar se ubicaron Restaurantes y hoteles, que avanzaron 4,3%, principalmente por el encarecimiento de los alimentos consumidos fuera del hogar.

Alimentos y bebidas no alcohólicas, uno de los capítulos de mayor impacto en el índice, registraron un alza de 2,4%. Dentro de este rubro se destacaron fuertes incrementos en carnes y derivados, con una suba de 7,4%, y en pan y cereales, que aumentaron 2,0%, parcialmente compensados por una caída de 5,9% en verduras, tubérculos y legumbres.

Por su parte, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentaron 2,1%, con incidencia de los ajustes en alquileres y expensas. En conjunto, estas divisiones explicaron la mayor parte del aumento general de precios en la Ciudad durante diciembre y reflejaron el peso persistente de los servicios y los precios regulados en la dinámica inflacionaria.